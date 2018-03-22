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В Удмуртии вновь добиваются снижения транспортного налога для многодетных семей
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В Удмуртии вновь добиваются снижения транспортного налога для многодетных семей 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии в 2018 году планируют внести изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Как рассказала председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова, касаться они буду т предоставления льгот для многодетных семей.
Такие предложения уже не раз поступали на рассмотрение.
«Трудность и то, чего мы опасаемся — это то, что в данном случае это будут выпадающие доходы из бюджета Удмуртской Республики, а соответственно правительству будет необходимо находить источники их восполнения», — сказала Михайлова.
Отметим, что комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Госсовета Удмуртии выступала с таким предложением в 2016 году. Предполагалось, что налог для многодетных семей снизится на 50% и будет распространятся на одно транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 110 лошадиных сил. Также рассматривался вопрос о льготных проездных.
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