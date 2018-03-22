Рапота рассказал о крепнущих торговых связях России и Беларуси

Санкт-Петербург на три дня превратился в гигантскую бизнес-площадку. В город на форум предпринимателей приехали представители более чем 600 компаний из стран Европы и Азии.

На встречах участники расскажут о своем опыте ведения дел в малом и среднем бизнесе, а также представят новые проекты — всего порядка 50-ти. Один из самых больших стендов у Беларуси . На нем представлены два десятка компаний. Они ставят перед собой амбициозную задачу — отвоевать рынок у западных коллег, чья продукция сейчас заполонила прилавки Союзного государства.

«Беларусь является одним из основных партнеров Российской Федерации в торгово-экономической сфере и входит в первую пятерку торговых партнеров России. В свою очередь Российская Федерация также является основным торгово-экономическим партнером для Беларуси. То есть у нас очень хорошее поле взаимодействия», — заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота

Особое внимание бизнесмены из Беларуси уделили развитию связей с Россией в станко-инструментальном строении.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM