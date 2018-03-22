Команда Вороново сыграет в очередном чемпионата по мини-футболу

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Сборная «Вороново» 31 марта примет участие в очередном туре чемпионата по мини-футболу. Он состоится в поселении Краснопахорское.

— Турнир проходит уже несколько месяцев. Согласно правилам, соревнования проходят по круговой системе. Сейчас наши ребята вошли в число лидирующих команд. Надеемся, что такой хороший темп они не потеряют в ближайшее время, — сообщили представители ФК «Вороново».

Отметим, что в рамках третьего тура ребята проведут одну игру с командой «Олимп». Начало матча в 14:20.