Московские судебные приставы проконсультируют посетителей центров госуслуг «Мои документы»

23 марта с 10.00 до 14.00 в десяти центрах госуслуг «Мои документы» будет проводиться информационная акция «Узнай о своих долгах».

Основная цель этого мероприятия — предоставление гражданам дополнительной возможности получения консультаций по вопросам исполнительного производства, в том числе по взысканию алиментных платежей, кредитных задолженностей, административных штрафов и налогов. Представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве будут присутствовать в следующих филиалах ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы»:

— центр госуслуг района Дорогомилово (ЗАО, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТЦ Европейский);— центр госуслуг района Арбат (ЦАО, пер. Сивцев Вражек, д. 20);— центр госуслуг района Митино (СЗАО, Новотушинский пр-д., д. 10);— центр госуслуг района Савелки (ЗелАО, Зеленоград, корп. 337);— центр госуслуг района Тимирязевский (САО, ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1);— центр госуслуг района Лианозово (СВАО, ул. Абрамцевская, д. 3);— центр госуслуг района Преображенское (ВАО, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8);— центр госуслуг района Выхино-Жулебино (ЮВАО, Жулебинский б-р, д. 25);— центр госуслуг района Чертаново Северное (ЮАО, Варшавское шоссе, д. 128, корп. 2);— центр госуслуг района Северное Бутово (ЮЗАО, ул. Куликовская, д. 6).