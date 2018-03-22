Дмитрий Кириллов: нужно сократить загрязнение Волги в пять раз к 2025 году

России Почти 80 миллиардов рублей были направлены в последние годы на улучшение водного хозяйства страны в рамках федеральной целевой программы «Вода России». Накануне Всемирного дня воды, который отмечается ежегодно 22 марта, директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды Дмитрий Кириллов рассказал РИА Новости о планах по очистке Волги, о том, как в Крыму и целом в России научились беречь воду. Беседовал Игорь Ермаченков.

— Что делает Минприроды для обеспечения высоких стандартов экологического благополучия в водном хозяйстве России?

— За последние годы большая часть нашей работы посвящена сохранению водоемов, их очистке, предотвращению загрязнения, восстановлению водно-болотных угодий. Прежде всего мы занимаемся водными объектами в черте населенных пунктов, которые, с одной стороны, подвергаются наибольшему воздействию, а с другой — все хотят видеть рядом с собой хороший, чистый водоем, а не сточную канаву.

Поэтому последние пять лет совместно с нашим бизнесом мы реализуем проекты по сокращению загрязнения водных объектов, модернизации очистных сооружений. У нас уже есть довольно значимые результаты. Мы смогли реализовать свыше 60 инвестиционных проектов по модернизации очистных сооружений с привлечением ста миллиардов рублей средств частных инвесторов. Для нас это существенная сумма природоохранных вложений. Хотя надо намного больше, по разным оценкам, чтобы привести в порядок все коммунальные очистные сооружения в России, нужно более 600 миллиардов.

Чтобы такие инвестиции были, у нас есть механизмы поддержки — государственное софинансирование. Реализация проектов позволит сократить нам объем загрязнения сточных вод на 1,5 миллиарда кубометров. Идет работа по сокращению загрязнений, и нам приятно, что сама эта задача сегодня выходит на первый план. Мы надеемся, что те законодательные изменения, которые были приняты по переходу нашей промышленности на наилучшие доступные технологии, позволят наконец сделать важный шаг для создания благоприятных экологических условий для наших граждан.

— Три года назад в Крыму такие условия приходилось создавать срочно после перекрытия Северо-Крымского канала…

— Там вопрос экологического благополучия стоял очень остро, там был просто водный стресс. Нужно было срочно решать вопрос обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с учетом изменения схемы подачи воды в Крым. С одной стороны, там есть свои запасы пресной воды, достаточные при разумном использовании. С другой — инфраструктура совсем была не готова к перекрытию канала. Водные источники находились в одном месте, а потребители в другом. Это прежде всего Восточный Крым. Хорошо, что нам достаточно оперативно удалось эту проблему решить и обеспечить водоснабжение полуострова. В реализации плана обеспечения устойчивого водоснабжения Крыма принимали участие Минприроды и Минстрой — это и строительство водоводов, и меры по экономии воды. То, что было сделано, позволяет говорить, что сегодня мы обеспечиваем нужды граждан России на полуострове. Многое сделано для сбережения воды. Когда мы начали решать проблему водообеспечения, то для нужд хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения требовался объем порядка 290 миллионов кубометров в год. А сегодня мы пришли к показателю порядка 230. Наши меры по снижению потерь и изменение сознания населения привело к 20%-ному сокращению водопотребления.

Партизанское водохранилище в Крыму

Хотя не все еще сделано, есть много задач по очистке сточных вод, нужно заниматься и экологией, строительством очистных сооружений, предотвращению загрязнения моря, сохраняя привлекательность Крыма как курорта. Также надо снижать потери воды в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое давно не модернизировалось. Для этого правительством России проводится программа социально-экономического развития полуострова.

— Опыт Крыма может быть использован в других засушливых регионах?right

— Технологически — да, конечно. Хотя в остальной России нет таких проблем с водой, поскольку мы относимся к водообеспеченным странам с довольно развитой водохозяйственной инфраструктурой. У нас свыше 3 тысяч километров каналов, осуществляются межбассейновые переброски воды на уровне 17 кубических километров, свыше 30 тысяч водохранилищ. Поэтому в таком масштабе, как в Крыму, наши регионы с этой проблемой не столкнутся. Но это не значит, что у нас нет отдельных проблем в районах. Это и Калмыкия и, как ни странно, Московская область — не с точки зрения засушливости, а в контексте бережного и рационального использования подземных вод.

— Про проблемы Подмосковья можно поподробнее?

— Это известная проблема. Депрессивные воронки. В определенный момент водоносный горизонт не выдерживает большой нагрузки потребления и постепенно уходит. Все это проблема нецентрализованного водопотребления, когда население активно добывает воду через скважины, при этом проследить за такой добычей весьма затруднительно.

— Что касается Волги, то какие меры предполагается сделать для ее очищения?

— Река Волга сегодня это, пожалуй, главная водная артерия страны. Рядом с ней или на ее ресурсах живет значительная часть населения нашей страны, порядка 60 миллионов человек, сосредоточен основной промышленный потенциал, до половины сельскохозяйственного потенциала, расположен каскад водохранилищ. Понятно, что река испытывает значительное воздействие — от промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому от здоровья главной водной артерии зависит благополучие десятков миллионов граждан.

В рамках проекта по оздоровлению Волги, к которому мы приступили в 2017 году, ключевой задачей является снижение загрязнения через модернизацию очистных сооружений ЖКХ и промышленности, ее переход на наилучшие доступные технологии.

Яхта на Волге

Мы ставим для себя серьезную задачу, хотим существенно изменить ситуацию — полагаем, что к 2025 году должны в пять раз сократить текущее загрязнение Волги. Это потребует, конечно, и значительных инвестиций, мобилизации и большой совместной работы предприятий, властей всех уровней. Это огромная работа.

— О каких инвестициях идет речь? Сколько предполагается привлечь из госбюджета?

— Экспертная оценка всего этого проекта до 2025 года составляет 245 миллиардов рублей, включая около 90 миллиардов внебюджетных средств и чуть более 40 — из региональных бюджетов. При этом на 2018 год запланированный объем финансирования из федерального бюджета составит 1,4 миллиарда.

По сути, речь идет о минимальной сумме, которую нужно вложить совместно для модернизации очистных сооружений Волжского бассейна. Преждевременно говорить, что эта цифра окончательная. В рамках проекта мы точно должны модернизировать крупные источники загрязнения, чтобы добиться эффекта. Но это не означает, что не нужно модернизировать и более мелкие очистные сооружения. Так что если говорить об объёме средств, то он может быть и увеличен в ходе проекта. Однако ключевой является подборка эффективных механизмов финансирования. Если говорить о промышленности, то все достаточно понятно: есть закон о наилучших доступных технологиях, своя система льгот для внедряющих их предприятий, есть механизмы государственной поддержки.

rightСложнее будет с ЖКХ. Мы должны понимать, что в каком бы состоянии оно у нас ни находилось, эта отрасль является жизнеобеспечивающей, и от эффективной работы водоснабжения и водоотведения зависит жизнь городов. ЖКХ потребуется принятие дополнительных механизмов, таких как прямые государственные субсидии в строительство и модернизацию очистных сооружений. Это будет дополнительной, наиболее затратной статьей в реализацию этого проекта.

— В послании президента говорилось, что до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам. Сколько нужно средств и времени, чтобы миллионы стали пить чистую воду?

— Что касается вопросов Минприроды, то есть строительства и реконструкции водохранилищ, то за последние пять лет действия федеральной целевой программы «Вода России» было сделано довольно много — были построены порядка 13 водохранилищ и около 1,4 миллиона человек получили доступ к чистой воде. Мы продолжаем работать над гарантированным обеспечением потребностей граждан и предприятий водой.

При этом качество подаваемой воды в кране зависит не только от источников подачи воды и водоподготовки, но и от состояния сетей водоснабжения, в том числе в конкретном доме. Но потребителю все равно, кто виноват: управляющая компания или водоканал. Здесь большая задача коллег из Минстроя найти эффективную модель функционирования предприятий-водоканалов, чтобы обеспечить подачу качественной воды населению.

— Программа «Вода России» идет давно, и осталось три года до ее окончания. Что намерены успеть за эти три года?

— Во-первых, федеральная целевая программа — это всего лишь инструмент для решения задачи. Когда наступит 2020 год, то задачи сохранения водоемов, чистоты воды, защиты граждан от наводнений не исчезнут. Поэтому мы найдем любой инструмент, который позволит систематизировать и решать эти задачи. Может быть, будет продлена действующая программа или начата новая. Форма не так важна.

За три годы мы хотели бы добиться значительного прогресса с обводнением Нижней Волги: Волго-Ахтубинской поймы, Западных подстепных ильменей. Это вопрос создания там устойчивой экосистемы, причём поступающая волжская вода в дальнейшем будет использоваться населением, в том числе для орошения. Что касается защиты населения от наводнений, то нам необходимо завершить такие значимые проекты в Хабаровске Комсомольске-на-Амуре , которые мы начали после наводнений 2013 года. Работы там ведутся и находятся в разной степени готовности.

rightЧто касается модернизации очистных сооружений, то все 64 объекта должны быть введены в эксплуатацию. Может быть, их будет больше. Какие-то мы уже успели завершить, какие-то находятся в разной стадии готовности.

Есть ряд других задач: завершение строительства водохранилищ в Калмыкии для надежного водообеспечения Элисты и прилегающих районов. Есть задачи для предотвращения наводнений в Великом Устюге, в Вологодской области

— Если говорить о цифрах защиты населения, сокращения сбросов, как эти цифры изменятся за три года?

— До 2020 года по повышению защищенности населения от водной стихии мы видим прирост числа защищённых на 450 тысяч человек. Что касается сокращения объема загрязненных сточных вод, то планируется снизить его на 126 миллионов кубометров в год и сократить массу сброшенных загрязняющих веществ на 10,5 тысячи тонн в год. Все целевые показатели, которые запланированы в нашей целевой программе, мы, безусловно, выполним.

— Деньги в бюджете есть на это?

— На эти цифры и эти планы деньги в бюджете есть. Мы говорим о ведущихся проектах, которые обеспечены финансированием и которые мы хотим довести до конца.

— На смену Году экологии пришел Год добровольца. Намечаются ли какие-то интересные акции с учетом того, что будет Чемпионат мира по футболу.

— Сохранение благоприятной окружающей среды невозможно одними инструментами федеральных целевых программ, если большинство не научится относиться к воде как одному из важнейших ресурсов. Нужна помощь граждан, их активное участие. В прошлом году мы привлекли внимание к экологическим проблемам, а одной из важнейших задач добровольцев является охрана природы. Мы уделяем большое значение работе с общественностью: ежегодно проводим просветительские мероприятия, акции по очистке берегов. При этом никто никого на субботники не загоняет. За последние пять лет в наших водных акциях приняло участие порядка трех миллионов человек. Кроме того, свыше полутора миллионов школьников приняли участие в водных уроках. Все подобные акции мы постараемся продолжить и усилить.

— Сколько миллионов рассчитываете привлечь в 2018 году для уборки?

— В прошлом году мы задействовали около полутора миллиона человек. Надеемся, что в этом году до двух миллионов мы сможем привлечь. Люди начинают больше узнавать и интересоваться возможностью участия в тех или иных акциях. Одним из победителей на форуме «Доброволец» 2017 года стал Максим Токарев . Мы его поддержали, и он получил приз за свои акции по уборке мусора вокруг Байкала. Его случай был очень интересен, так как акций там проводится много и Минприроды участвует во многих. В 2017 году совместно с акцией «360 минут» мы собрали около 100 тысяч человек. Работали с отдыхающими там, объясняли, что мусорить в таком месте просто преступно. Целевая направленность акции не в уборке на берегу, хотя мы собрали там более 150 «КамАЗов» мусора, а в том, чтобы там больше не мусорили, чтобы была создана система сбора и переработки отходов. Понятно, что летом на Байкал стекается много туристов, которые хотят посмотреть на озеро. При этом то количество мусора, которое они оставляют после себя, связано в том числе с неразвитостью системы по сбору и переработке отходов.

Волонтеры собирают мусор на берегу озера Байкал в районе населенного пункта Мурино во время акции всероссийского волонтерского экологического марафона EN+ Group «360 минут»

Задача акций в том, чтобы в результате активной позиции наших граждан местные власти наладили такую систему и чтобы мусор там больше не появлялся. Очень важно, чтобы общество имело больше желания жить в чистой стране, с чистыми берегами, чтобы изменилось отношение человека к природе на всех уровнях власти. Смысл акции в том, чтобы должностной обязанностью стала охрана природы, а не в том, чтобы каждый год мы силами добровольцев убирали берега.

— Будет ли расти плата предприятий за воду?right

— Мы провели повышение платы, она растет по установленному графику до 2025 года ежегодно на 15%. Цель не в том, чтобы увеличить цену воды в денежном выражении, а в том, чтобы повысить ценность воды для предприятий, чтобы они начали бережно к ней относиться. Одними увещеваниями бережное отношение не воспитаешь. Мы уже видим сокращение водопотребления, снижение за последние шесть лет водоемкости производства по всем отраслям. Так, показатель водозабора в отношении к ВВП снижается с 2,39 в 2009 году до 1,8 к 2017. В реальных секторах мы видим внедрение новых технологий, в том числе в сельском хозяйстве, в орошении.