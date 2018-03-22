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Драка начальника ОМВД Москвы с его подчиненным попала на видео
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Драка начальника ОМВД Москвы с его подчиненным попала на видео 

Ридус 2 часа назад
Фото: Амител
Прямо во время совещания в ОМВД «Богородское» на северо-востоке столицы подрались два офицера полиции. Видеозапись этого инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.
На кадрах видно, как начальник встал и начал довольно эмоционально отчитывать майора, который продолжал сидеть. Видимо, старшему по чину не понравилось спокойствие, которое сохранял его подчиненный, и он толкнул его руками.
В итоге между полицейскими завязалась потасовка, в ходе которой подполковник схватил майора за горло.
Разнимать дерущихся бросились другие сотрудники, присутствовавшие на совещании.
По данным Mash, майор был впоследствии уволен.
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