Драка начальника ОМВД Москвы с его подчиненным попала на видео

Прямо во время совещания в ОМВД «Богородское» на северо-востоке столицы подрались два офицера полиции. Видеозапись этого инцидента опубликовал телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, как начальник встал и начал довольно эмоционально отчитывать майора, который продолжал сидеть. Видимо, старшему по чину не понравилось спокойствие, которое сохранял его подчиненный, и он толкнул его руками.

В итоге между полицейскими завязалась потасовка, в ходе которой подполковник схватил майора за горло.

Разнимать дерущихся бросились другие сотрудники, присутствовавшие на совещании.

По данным Mash, майор был впоследствии уволен.