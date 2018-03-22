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Как Екатерина в Крыму пророссийскую власть устанавливала
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Как Екатерина в Крыму пророссийскую власть устанавливала 

Кириллица 46 минут назад
Фото: Кириллица
На протяжении всего XVIII века Россия стремилась установить контроль над стратегически важным Крымским полуостровом, однако «ключ» к Чёрному морю лежал глубоко в кармане у извечного врага, Османской империи. Турки контролировали Крым через вассальное Крымское ханство. Екатерине Великой удалось навсегда изгнать с полуострова турецкий полумесяц.
Старые ошибки
История попыток России присоединить Крым показала немало сложностей, с которыми традиционно сталкивались русские войска. Во-первых, движение войск к полуострову происходило через пустынные земли, где армия страдала от жажды и болезней. После преодоления Перекопа и начала действий в Крыму, снабжение было затруднено из-за набегов летучих отрядов татар, коммуникации растягивались и были чрезвычайно уязвимы.
Екатерина хорошо осознала все ошибки предыдущих кампаний, поэтому начала планомерное освоение Дикого Поля, или Новороссии, как потом назвали этот регион. Сюда приглашали поселенцев, в том числе немцев и греков, большую роль в освоении плодородных земель сыграло казачество. Таким образом, Россия создавала здесь продовольственную базу для будущего рывка на юг, надежный тыл для возможной военной операции.
Силой оружия
В 1768 году разгорелась первая в царствование Екатерины война с Османской империей. Пока крупные силы русских действовали на западе, отдельная армия под командованием генерал-аншефа Долгорукова вступила на территорию Крыма. Армия без труда овладела Перекопом, а после опрокинула орды крымчаков.
Хан Селим бежал в Турцию, а вместо него крымские вельможи избрали сторонника российско-крымского сближения, Сахиба II Гирея. Этот хан пошёл на подписание с Долгоруковым Карасубазарского договора, по которому Крым теперь объявлялся независимым государством.
Вместо Османской империи новым покровителем ханства становилась Россия. Чтобы укрепить положения договора хан передавал русским Керчь, а также бывшие турецкие твердыни Кинбурн и Еникале, имевшие стратегическое значение. Эти крепости надёжно запирали выход из Азовского моря, которое Россия теперь спокойно могла назвать своим внутренним.
В 1774 году после грандиозных побед русского оружия на суше и разгрома турецкой эскадры при Чесме был подписан Кючук-Кайнарджийский мир. По соглашению, Турция, хоть и нехотя, признавала независимость своего недавнего вассала, Крымского ханства, а также переход в руки русских своих крепостей на полуострове. Однако при этом и Россия обязывалась не вмешиваться во внутренние дела ханства.
Политическая игра и пушки
Казалось, успехи войны поставили точку в турецком владычестве на полуострове, а вхождение его в состав России — лишь вопрос времени. Однако Стамбул сохранил мощное влияние в Крыму, так как по-прежнему турецкий султан оставался халифом, то есть наместником Аллаха на земле.
Именно он мог утверждать избранных мусульманских правителей, что делало их по-настоящему легитимными. Крымская знать раскололась на два лагеря: одни выступали за сближение с Россией, другие — за сохранение связи с турецким султаном. После ухода русских войск власть первой партии продержалась недолго. Татары выбрали нового хана, про-турецки настроенного Девлет-Гирея.
По всему было понятно, что ни Турция, ни Россия не отступятся от Крыма, который имел ключевое значение для обеих держав. Османы не соблюдали условия Кючук-Кайнарджийского мира: их отряды не покинули Тамань. Пользуясь этим, Екатерина направила туда генерал-поручика Александра Прозоровского с корпусом, который без труда овладел Перекопом.
В это же время новый ставленник русских, Шагин Гирей, закрепился на Тамани и ждал помощи против воинственного Девлет-Гирея, расположившего свою армию у Карасубазара. Татарская армия была многочисленной и грозной, шансов противостоять ей у московского протеже не было. Помощь пришла в виде Московской дивизии под командованием Александра Васильевича Суворова, который легко рассеял татарскую орду. На серьёзную помощь Порты Девлет-Гирею рассчитывать не приходилось: турки боялись новой войны с Россией.
20 марта русские вошли в Каффу, а Шагин Гирей получил контроль над Бахчисараем. Теперь он был избран крымским ханом взамен бежавшего в Стамбул Девлет-Гирея.
Последний хан  Шагин Гирея считали в Крыму чужаком: он воспитывался в Венеции и Салониках, получил неплохое европейское образование, развел бурную деятельность, стремясь реформировать ханство, однако его проекты встретили яростный отпор со стороны местных мурз. В результате он удержался на троне только благодаря войскам Суворова, на которого теперь возложили ответственность по поддержанию порядка на полуострове.
Попутно русские организовали переселение всего христианского населения (армян и греков) на Кубань и в Новороссию, с целью экономически ослабить Крымское ханство и ещё больше привязать его к России. Кроме того, Суворову пришлось строить укрепления на побережье, чтобы предотвратить высадку турецкого десанта.
В 1779 году Россия и Турция подписали конвенцию, согласно которой Россия признавала свои обязательства по Кючук-Кайнарджийскому миру и обязывалась вывести войска из Крыма «в течение трех месяцев». 6-тысячный гарнизон оставался только в Керчи и Еникале.
Не прошло и двух лет, как в Крыму было поднято новое восстание, ведомое братьями хана, Батырь-Гиреем и Арслан-Гиреем. Не нужно и говорить, что главным организатором выступления стала Турция. Екатерина была обеспокоена возможной утратой контроля над полуостровом и приказала Потёмкину как можно скорее восстановить там порядок. Пока же русские оказали помощь Шагин Гирею, подавив восстание.
Хотя в Санкт-Петербурге видели, как непопулярен хан среди населения полуострова, все же императрица колебалась с присоединением Крыма к России. Такое решение требовало немалой политической воли, ведь это означало возможную войну с Турцией, а также прямое нарушение международного договора.
Однако Екатерина уже грезила о «Византийском проекте», восстановлении великой империи на Босфоре, и Крым мог стать первым шагом к её мечте. Укрепил императрицу в решении князь Потёмкин, осознававший ненадежность русского ставленника, Шагин Гирея. Его опасения подтвердились, когда тот отрекся от престола, в последней попытке сделать себя нужным для русских: ввиду возможного противостояния с Турцией и нового восстания им ничего не останется, как вернуть его на крымский трон.
Однако судьба его ханства уже была решена в Петербурге. 8 (19) апреля 1783 года был обнародован манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Сейчас же под контролем войск Суворова татарские мурзы и простой народ начали принимать присягу русской государыне.
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