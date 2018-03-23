Куйвашев вынужден стать гарантом безопасности сноса телебашни 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал обеспечить безопасность во время сноса недостроенной телебашни. Демонтаж вышки пройдет в эту субботу, об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
Глава региона Евгений Куйвашев заслушал доклады главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и генерального директора компании «УГМК-Холдинг» Андрея Козицына о мерах, принятых для безопасного сноса недостроенной телебашни в центре уральской столицы. «Сегодня задача номер один — принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры», — прокомментировал Евгений Куйвашев.
По словам Александра Якоба, чтобы исключить появление людей и транспорта возле телебашни во время сноса, было принято решение перекрыть близлежащие улицы, ограничить движение общественного транспорта, в том числе — метрополитена.
Как отметил Андрей Козицын, компания-подрядчик «Работы взрывные специальные» предварительно провела тщательные расчеты, а также смоделировала падение фрагментов конструкции. В месте, куда упадет башня, подготовлена земляная подушка. Разлету мелких осколков бетона будет препятствовать специальная сетка, смонтированная вокруг ствола башни.
Во время подготовки к демонтажу специалисты обошли все близлежащие здания и оценили состояние их конструкций, чтобы после сноса проконтролировать, имел ли он какие-то последствия. «Это современная технология, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт», — отметил гендиректор УГМК-Холдинга. По его словам, ответственность компании, которая будет осуществлять демонтаж башни, застрахована.
Напомним, демонтаж знаменитого уральского недостроя пройдет утром в субботу, 24 марта. Сегодня на телебашню забралась группа активистов с целью привлечь внимание общественности и властей. Трое парней установили на вершине телевышки российский флаг. По их мнению, судьба объекта должны быть решена на народном референдуме. Просидев на верхушке телебашни 9 часов, активисты спустились вниз, где их встретила общественность, журналисты и уполономоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Парней передали в руки полиции.