Куйвашев вынужден стать гарантом безопасности сноса телебашни

Глава региона Евгений Куйвашев заслушал доклады главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба и генерального директора компании «УГМК-Холдинг» Андрея Козицына о мерах, принятых для безопасного сноса недостроенной телебашни в центре уральской столицы. «Сегодня задача номер один — принять исчерпывающие меры, чтобы демонтаж прошел строго по расчетам специалистов, чтобы исключить саму возможность каких бы то ни было последствий для горожан, их имущества, расположенных рядом зданий и объектов инфраструктуры», — прокомментировал Евгений Куйвашев.

По словам Александра Якоба, чтобы исключить появление людей и транспорта возле телебашни во время сноса, было принято решение перекрыть близлежащие улицы, ограничить движение общественного транспорта, в том числе — метрополитена.

Как отметил Андрей Козицын, компания-подрядчик «Работы взрывные специальные» предварительно провела тщательные расчеты, а также смоделировала падение фрагментов конструкции. В месте, куда упадет башня, подготовлена земляная подушка. Разлету мелких осколков бетона будет препятствовать специальная сетка, смонтированная вокруг ствола башни.

Во время подготовки к демонтажу специалисты обошли все близлежащие здания и оценили состояние их конструкций, чтобы после сноса проконтролировать, имел ли он какие-то последствия. «Это современная технология, которая применяется по всему миру и прекрасно себя зарекомендовала. Причем у нас далеко не самый сложный объект, если изучить зарубежный опыт», — отметил гендиректор УГМК-Холдинга. По его словам, ответственность компании, которая будет осуществлять демонтаж башни, застрахована.