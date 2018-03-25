«Эпохам суждено сменяться»: Куйвашев ответил про снос телебашни

Евгений Куйвашев через Instagram выступил с доводами, почему пришлось снести екатеринбургский долгострой. По его словам, работа была произведена качественно, что в очередной раз доказывает мастеров уральских специалистов. «Кто-то скажет — „сносить не строить“, но, поверьте, такой филигранный демонтаж говорит о качестве уральских специалистов», — написал он.

Отметил губернатор и настроения горожан против сноса телебашни, что очень сильно отличает Екатеринбург и Свердловскую область от других регионов, но при этом добавил, что даже критики власти сильна сторона уральской столицы. Говоря об этом, губернатор остановился на том, что властям порой приходится выносить непростые решение. «Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я как губернатор, разумеется, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным», — отметил он.

В Екатеринбурге снесли недостороенную телевизионную башню. Специалисты провели эту сложную операцию на высоком уровне, основная часть бетонной трубы аккуратно сложилась и приземлилась ровно на подушку из грунта. Кто-то скажет — «сносить не строить», но, поверьте, такой филигранный демонтаж говорит о качестве уральских специалистов. Я знаю, вокруг сноса башни было много дискуссий, звучали полярные мнения. Многие горожане жалеют о сносе. Еще раз выскажусь по этому поводу. 1. И я лично, и свердловская власть в целом с большим уважением относимся к мнению жителей региона по любым вопросам. Я благодарен людям, которые высказывают свое мнение, даже когда они критикуют власть. Я благодарен и «защитникам башни». Ваше неравнодушие, ваша гражданская позиция — сильная сторона Екатеринбурга и Свердловской области. 2. Власти часто приходится принимать решения, которые не нравятся той или иной части общества. Угодить всем нельзя. Но иногда ради движения вперед приходится брать на себя груз ответственности и идти на шаги, которые будут критиковать. Это тяжелая, но необходимая часть моей работы. Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я как губернатор, разумеется, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным. 3. Ни один из возможных проектов сохранения башни не имел работающего экономического механизма. Объявляли конкурсы, спрашивали у всего города и мира — что делать с башней? Решения не нашлось. Нужно было либо оставлять как есть, либо сносить и возвращать этот участок городу. 4. Понимаю эмоции тех, кто привязался к башне как к части городского пейзажа. Я и сам к ней привык. Но уверен, городу нужно движение вперед, нужно сделать этот огромный участок частью нормальной городской среды. В субботу мы перевернули очередную страницу в истории Екатеринбурга. Для многих это непросто. Поверьте, и для меня решение было трудным. И все же оно было принято и воплощено в жизнь. Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться. На фото проект новой ледовой арены, которая будет построена на месте башни.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 25 Мар 2018 в 5:14 PDT После чего Евгений Куйвашев попытался экономически объяснить, что иного выхода не была, как реализовать снос, поскольку ни один из предложенных проектов по сохранению башни «не имел работающего экономического механизма». «Объявляли конкурсы, спрашивали у всего города и мира — что делать с башней? Решения не нашлось. Нужно было либо оставлять как есть, либо сносить и возвращать этот участок городу», — заявил Евгений Куйвашев.

И в конце добавил: «Понимаю эмоции тех, кто привязался к башне как к части городского пейзажа. Я и сам к ней привык. Но уверен, городу нужно движение вперед. Поверьте, и для меня решение было трудным. Пусть башня останется в памяти горожан символом своей эпохи. Но эпохам суждено сменяться», — заключил он и рассказал о новом проекте на месте снесенного символа Екатеринбурга, где должна в будущем появиться ледовая арена для хоккейного клуба «Автомобилист».

Напомним, что вчера утром в Екатеринбурге снесли многострадальный долгострой, считавшийся одним из ярких и запоминающихся символов Среднего Урала. Башня под давлением газа за считанные секунды сложилась практически пополам. Предполагалось, что прозвучит второй хлопок, но работы были приостановлены. Сейчас на месте недостроенной с 1991 года телебашни остался 30-метровый железобетонный зубец.