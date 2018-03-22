Что делать, если вам приписали налог за чужое жилье

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Мне уже несколько лет присылают налог на квартиру, которую я давно продал. Писал обращения в налоговую через личный кабинет налогоплательщика — обещали разобраться, но на этом все заканчивается. Подскажите что делать, куда обращаться?

Уважаемый Леонид, к сожалению, подобные ошибки — нередкий случай. Очень часто горожане жалуются на неверное исчисление налогов, будь то: квартира, земельный участок или автомобиль. Ошибка — ошибкой, но вот устранять ее придётся именно вам. В гражданском судопроизводстве действует презумпция вины. Следовательно, гражданин считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. (ст.401 ГК РФ ). Это говорит о том, вы должны доказать, что квартиры вам больше не принадлежит. Что же для этого нужно. Необходимо взять выписку на свое имущество из ЕГРН (единый госреестр недвижимости). Заказать ее можно как в режиме онлайн на портале Росреестра , так и лично через МФЦ (многофункциональный центр). Данная квартира не должна числиться за вами. Если вы ещё проходите там как собственник, следует устранить неполадку и предоставить документы подтверждающие факт продажи. Если ошибка в налоговой информационной базе, нужно предоставить выписку из ЕГРН и договор купли-продажи в налоговую.

При повторении ситуации с ошибочным иссислением налога, необходимо обратиться в суд и потребовать устранить ошибку.