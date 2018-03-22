Как Китай-город стал самым французским районом Москвы

В наши дни в районе Китай-города можно зачастую услышать французскую речь. И говорят на языке Мольера здесь не только туристы, неспешно прогуливающиеся по московскому центру, но и французы, избравшие российскую столицу местом своего постоянного проживания. На Китай-городе расположена французская церковь, лицей, штаб-квартира франко-российской торгово-промышленной палаты, а также несколько французских кафе и бистро. Поэтому Китай-город неофициально считается французским кварталом Москвы, а закрепление на ним этого статуса началось с конца XVIII в.

Храм Святого Людовика как центр возникновения французской общины

Французская община в Российская империи начала формироваться в конце XVII в. В 1762 г. императрица Екатерина II подписала указ, позволявший иностранцам свободно селиться в России . Целью данной политики было увеличение численности населения. Как указывает историк Софи Аскеноф, французскиех земледельцев стали приглашать в Россию во времена Екатерины II. Они направлялись в малонаселённые регионы, в основном в долину реки Волги, для их освоения. Но многие из этих переселенцев, разочаровавшись в своём новом месте жительства, решали вернуться на родину. Некоторые из них, так и не доехав до Франции , осели в Москве.

В 1789 г. было созвано собрание франкоязычного населения города, на котором было принято решение об основании французского прихода. Через два года была возведена деревянная церковь Святого Людовика, которая и объединила вокруг себя французскую общину. Происходит её отделение от более многочисленного немецкого прихода. В этот же период в Россию стали приезжать французы, бежавшие от событий Великой французской революции, в том числе и священники, которые начали служить в церкви Святого Людовика. Стоит отметить, что в Петербурге в то время французского прихода не существовало. [С-BLOCK]

Историк Владислав Ржеутский назвал период, начавшийся после постройки французского храма в Москве, «золотой эпохой» французской общины, которая, однако, продлилась недолго. После казни Людовика XVI в 1793 г. отношения между двумя странами ухудшились, вплоть до разрыва торгового соглашения и высылки французских дипломатов из Российской империи.

Тяжёлые времена снова наступили в жизни французской общины Москвы и в связи с Отечественной войной 1812 г. Обстановка начинает накаляться ещё до вторжения Наполеона. Москвичи стали сторониться французов, а генерал-губернатор Ф. В. Ростопчин приказал сослать в Нижний Новгород 40 французов, в том числе и своего повара. [С-BLOCK]

«Французы! Россия дала вам убежище, а вы не перестаете замышлять против нее, перестаньте быть негодяями и сделайтесь хорошими людьми, превратитесь в добрых русских граждан из французских, какими вы до сих пор были…», — произнёс Растопчин, обращаясь к иностранцам, попавшим в немилость.

Через некоторое время после войны 1812 г. развитию французской общины был дан новый импульс. В 1833 г. был возведен новый каменный храм Святого Людовика Французского, выполненный в стиле ампир по проекту архитектора А. Жиларди.

«Затерявшийся» французский лицей

Французский лицей является вторым знаковым зданием для французской общины Москвы. Как указывает преподавать истории московского лицея им. Александра Дюма, когда в XIX в. французская община Москвы всё больше сплачивается вокруг прихода Святого Людовика, встаёт вопрос об открытии учебного заведения, где дети выходцев из Франции могли бы обучаться на родном языке. В конце века около французской церкви появляются две школы: для мальчиков — школа Филиппа де Нери (1874 г.), а для девочек — школа Святой Екатерины (1889 г.).

В связи с увеличением числа воспитанников к концу века было решено построить неподалёку новое здание школы. Красное здание в Милютинском переулке, где сегодня и располагается лицей, было построено в 1897-1899 гг. архитектором О. Дидио. Но обучение продолжалось здесь недолго — французская школа оказалась в эпицентре исторических событий, которые потрясли Россию в начале XX в. После Октябрьской революции несколько воспитательниц были арестованы большевиками по подозрению в укрытии белых в подвале школы. Вскоре это здание было передано КГБ для размещения в нём архивов. [С-BLOCK]

В советский период французской общине снова пришлось пережить непростые времена. Лишённая своих культурных и религиозных опор, она фактически оказалась разобщена, а многие её представители эмигрировали во Францию. В связи с этим, Китай-город также потерял свой неофициальный статус.

В 1960-е гг. начинается восстановление общины, но в другом районе Москвы — около французского посольства на станции метро Октябрьская, где была открыта новая школа для детей дипломатов. И только в 1990-е гг. начинается возрождение французского района на Китай-городе. Один из сотрудников посольства якобы увидел лицей на старинной открытке, что помогло запустить процесс возвращения к жизни исторических мест французской общины Москвы. В 1997 г. здание в Милютинском переулке было передано в аренду Франции. А в 2005 г. здесь был открыт лицей, названный в честь Александра Дюма

И сегодня церковь Святого Людовика и лицей им. Александра Дюма притягивают французов со всего города, создавая парижскую атмосферу в центре Москвы, в Милютинском переулке на Китай-городе.