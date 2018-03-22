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«Леноблводоканал» охватит всю область до 2020 года
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«Леноблводоканал» охватит всю область до 2020 года 

Ivyborg.ru 47 минут назад
До 2020 года на всей территории Ленобласти начнёт работать одна ресурсоснабжающая организация. ГУП «ЛенОблВодоканал» будет обеспечивать водой и водоотведением все поселения Леобласти.
Сейчас эта организация представлена в пяти районах области. Чтобы она стала работать везде, ей предстоит выкупить или взять в аренду соответствующее оборудование. Об этом на заседании Совета новостроек сообщил заместитель директора ГУП «ЛенОблВодоканал» Сергей Морозов. Каким образом и за чей счёт будет организовано приобретение оборудования, Морозов не уточнил.
По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, контролировать одну организацию будет проще. Повлияет ли на тарифы для населения (и если да, то в какую сторону) ставка областных властей на единого оператора, неизвестно.
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