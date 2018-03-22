Царь-пушка, что это за оружие на самом деле 

Каждый житель России, во время посещения Московского кремля, безусловно, видел два уникальных исторических артефакта Царь-пушку и Царь-колокол. При этом экскурсовод наверняка утверждал, что колокол никогда не звонил, а пушка не стреляла. Это не так. Из Царь-пушки однажды стреляли, хотя с точки зрения военной науки, пушкой это орудие на самом деле никогда не являлось.
Орудие для царя
Несмотря на то, что в наши дни Царь-пушка считается бутафорской, отливали это орудие в 1586 году по именному приказу царя Федора Ивановича для организации обороны Москвы. Создателем гигантского орудия, точнее его ствола стал литейщик пушечного двора Андрей Чохов. За восемнадцать лет своей работы в качестве оружейника этот талантливый мастер создал немало уникальных орудий, среди которых Царь-пушка оказалась самым грандиозным. Ее вес составил 39310 килограмм, при длине ствола 5,4 метра и калибре 890 мм. Поскольку создавали грозное орудие с целью обороны Москвы от нападения врага, с момента своего создания до 1706 года царь-пушка несла боевую службу на фортификационных сооружениях Китай-города. Впоследствии ее переместили во двор Арсенала, а затем на Ивановскую площадь Московского Кремля.
Царь-мортира
В чем экскурсоводы правы, это в том, что ядра и лафет Царь-пушки были, действительно, изготовлены значительно позже и являются бутафорскими. Дело в том, что царь-пушка на самом деле является мортирой, которую при стрельбе на лафет никогда не устанавливали. Ее вкапывали на землю, укрепляя бревнами. После этого производили выстрелы. Чаще всего, подобный вид вооружения использовали для штурма крепостей или их обороны. Лафет Царь-пушки отлили в 1835 году по эскизу Александра Брюллова, когда было решено установить орудие на Ивановской площади в качестве украшения. Ядра отлили на заводе Берда в Санкт-Петербурге. Каждое из них весит около двух тонн. По расчетам специалистов, в том случае, если царь-пушку зарядить данными металлическими ядрами и выстрелить, то ее лафет развалится, а ствол разорвет. Это не удивительно, поскольку во время создания данного орудия предполагалось, что стрелять из него будут каменными ядрами, тогда как ствол орудия будет укреплен в Земле. Вес каменного ядра при этом составлял около 800 килограмм, а отдача от выстрела уходила в землю. В день из подобного орудия можно было произвести не больше шести выстрелов.
Орудия грозного царя
Самое интересное, что во время правления Ивана Грозного, совершившего немало военных походов, было отлито одиннадцать подобных орудий. Их применяли при взятии Казани и Астрахани, а также во время военных походов против Швеции, Польши и Литвы. Среди предшественниц Царь-пушки можно отметить Кашпирову пушку весом 19,65 тонн, «Павлина» весом 16,7 тонн. Данные орудия активно применялись во время осады войсками Ивана Грозного Полоцка для разрушения стен города. В то же время необходимо отметить, что по легенде из Царь-пушки однажды все же стреляли прахом Лжедмитрия. При этом, самое интересное состоит в том, что факт единичного выстрела Царь-пушки подтвердили эксперты проводившие исследование ствола Царь-пушки в Советское время. Но, сказать, когда именно был произведен выстрел, ученые не смогли. По их мнению, это было значительно раньше Смутного времени. Скорее всего, выстрел был сделан вскоре после того, как орудие было отлито на пушечном дворе с целью его испытания перед установкой в Китай-городе для обороны Москвы. При этом, то, что пушка ни разу не участвовала в боевых действиях, объясняется исключительно отсутствием военных действий у стен города во время ее боевого дежурства, а вовсе не профессиональной непригодностью, как это принято считать сегодня.