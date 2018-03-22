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В Татарстане может появиться компенсация платы за капремонт
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В Татарстане может появиться компенсация платы за капремонт 

АиФ Казань 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
Республика ждет дополнительных средств из федерального бюджета на льготы для пожилых старше 70 и 80 лет, сообщил в ходе отчета о работе правительства РТ за 2017 год премьер министр РТ Алексей Песошин.
Премьер министр РТ Алексей Песошин в рамках отчета правительства РТ о работе за 2017 год прокомментировал возможность введения компенсации платы за капремонт для одиноких собственников жилья старше 70 и 80 лет. С этим вопросом обратился к премьер-министру депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев.
«Частью 2.1 статьи 69 Жилищного кодекса предусмотрено право субъектов РФ вводить льготы для пожилых людей — компенсация 50% по капремонту для тех, кто старше 70 лет, и 100% — для тех, кто старше 80 лет. Причем федеральный бюджет частично компенсирует эти расходы, — напомнил Артем Прокофьев. — когда этот вопрос обсуждался в Госсовете РТ (летом 2017 года — прим. ред.), только пять регионов в РФ не ввели такую компенсацию. И среди них Татарстан. Сейчас мы, наверное, уже остались одни. К нам обращаются много людей, они спрашивают, почему богатый Татарстан не может решить эти вопросы».
«Сейчас появилась возможность получить дополнительные субсидии из федерального бюджета для категорий граждан 70 и 80 лет, — ответил Алексей Песошин. — Этот вопрос был обозначен депутатом Госдумы от Татарстана, зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным буквально три недели назад. Сейчас ведется его проработка. Если здесь будет отдельное финансирование, почему бы нет?»
В то же время Алексей Песошин отметил, что региональных льгот в республике предоставляется больше, чем федеральных.
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