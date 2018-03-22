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В Бабушкинском прошло занятие «Ноль дискриминации»
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В Бабушкинском прошло занятие «Ноль дискриминации» 

Управа района Бабушкинский 51 минуту назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Интерактивное занятие «Ноль дискриминации» прошло в школе № 1095. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения
«В этот день для обучающихся старших классов были проведены занятия по программе профилактики экстремизма и дискриминирующего поведения «Ноль дискриминации» в рамках мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 в России. Целью данных занятий была профилактика дискриминирующего и экстремистского поведения посредством укрепления гуманистических ценностей на примере ценностей спорта и в частности футбола», — говорится в сообщении.
Напомним, что Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. (вт)
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