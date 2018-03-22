В Бабушкинском прошло занятие «Ноль дискриминации»

Напомним, что Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечается ежегодно 21 марта. (вт)

Интерактивное занятие «Ноль дискриминации» прошло в школе № 1095. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения

Управа района Бабушкинский: последние новости

В прошлом году в службу судебных приставов было передано почти 500 исполнительных листов в отношении неплательщиков за ЖКУ из Бабушкинского

На телефон доверия в СВАО за прошлую неделю позвонили почти 40 раз

Познакомиться с творчеством мировых писателей можно на вечере в литературном клубе на Коминтерна