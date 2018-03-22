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Бизнес‐омбудсмен Подмосковья рассказал о своей работе за 2017 год
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Бизнес‐омбудсмен Подмосковья рассказал о своей работе за 2017 год 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев активно взаимодействует с Московской областной думой, предпринимательским сообществом, Адвокатской палатой Подмосковья, об этом он сообщил на заседании Мособлдумы.
С 2013 года на территории Московской области создается сеть общественных приемных. В 2017 году в Солнечногорском муниципальном районе открылась еще одна общественная приемная. Всего в 49 муниципальных образованиях действуют 36 приемных. Всего за прошедший год уполномоченному поступило 827 обращений по различной тематике. В 74% случаев права заявителя восстанавливаются полностью или частично.
К основным проблемам предпринимателей региона относятся жалобы, связанные с несовершенством правового регулирования, связанные с правоприменительной практикой, также обращения, касающиеся исполнения государственных и муниципальных контрактов.
Одним из основных направлений деятельности
бизнес-омбудсмена
в 2017 году стало правовое просвещение предпринимателей, осуществляющих деятельность в Московской области.
В 2018 году планируется вести деятельность по трем направлениям: защита прав и законных интересов обратившихся предпринимателей, правовое просвещение, нормотворчество. В рамках этих направлений уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья будет принимать участие в судах, организовывать мероприятия по досудебному урегулированию споров, участвовать в выездных проверках, посещать следственные изоляторы и тюрьмы для встречи с обвиняемыми и осужденными за совершение преступлений в сфере экономики. Также уполномоченный продолжит взаимодействие с общественными объединениями, будут проводиться форумы с предпринимателями.
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