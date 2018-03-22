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Директор анапского заповедника «Утриш» оштрафован после проверки природоохранной прокуратуры
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Директор анапского заповедника «Утриш» оштрафован после проверки природоохранной прокуратуры 

Новая Кубань 47 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. С виновного лица должны были взыскать ущерб, причиненный «Государственному природному заповеднику „Утриш“. Однако никаких мер для этого не предпринималось.
В отношении исполняющего обязанности директора учреждения по инициативе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).
Анапский городской суд вынес обвинительный вердикт.
— В настоящее время с целью устранения выявленных нарушений учреждением в судебном порядке принимаются меры гражданско-правового характера, направленные на возмещение вреда. — Сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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