Директор анапского заповедника «Утриш» оштрафован после проверки природоохранной прокуратуры 

Краснодар. 22 марта — Новая Кубань. С виновного лица должны были взыскать ущерб, причиненный «Государственному природному заповеднику „Утриш“. Однако никаких мер для этого не предпринималось.
В отношении исполняющего обязанности директора учреждения по инициативе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).
Анапский городской суд вынес обвинительный вердикт.
— В настоящее время с целью устранения выявленных нарушений учреждением в судебном порядке принимаются меры гражданско-правового характера, направленные на возмещение вреда. — Сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.