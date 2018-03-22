Три десятка спортивно-массовых мероприятий провели зимой в районе Отрадное

За зимний период в Отрадном было проведено 30 спортивно-массовых мероприятий. При этом, примерная численность участников и зрителей превышает две тысячи человек. Об этом на минувшей встрече с населением сообщил заместитель главы управы по работе с населением Андрей Болнокин.

-Основными площадками для проведения мероприятий в зимнее время служили два катка с искусственным покрытием — Декабристов, 29 и Юрловский проезд, 6, а также спортивные площадки по адресам: улица Пестеля 2А, улица Мусоргского, 5к2, сквер на пересечении улиц Санникова-Хачатуряна и народный парк в Юрловском проезде, — уточнил Болнокин.

Он также добавил, что по итогам окружного этапа городского смотра-конкурса на лучшую подготовку и содержание катков на открытых спортивных площадках, каток с искусственным льдом в Юрловском проезде, 6, занял первое место в номинации «Лучшая площадка с искусственным льдом». (ип)