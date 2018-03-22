Лед тронулся: В Кремле рассмотрели вопрос о захоронении останков наиба Хаджи-Мурата

Заявление в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан (уже третий раз) направил общественник, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Бувайсара Сайтиева Булач Чанкалаев.

«Мною не раз предпринимались попытки поднять вопрос о возвращении «экспоната N119» на родину для захоронения. Также хочется отметить, что общался по данному вопросу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем, который не остался в стороне. Он поднимал данный вопрос и поручил людям, — пишет Чанкалаев у себя в Instagram. — Голова Хаджи-Мурата должна быть предана земле. Череп наиба долгие годы пролежал в фондах Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге , затем печальный экспонат под N119 передали в Музей антропологии и этнографии Академии наук . Далее череп был передан в музей Истории Религии Санкт-Петербурга в 2009-м году. Голову захоронить пока не удалось, череп Хаджи-Мурата исключили из состава государственной части музейного фонда Российской Федерации. С утратой статуса музейного предмета он остался объектом федеральной собственности».

На последнее обращение общественника в Управление Президента пришел ответ о передаче заявления в Министерство культуры РФ , где обещали рассмотреть обращение и создать комиссию по координации деятельности, связанной с исследованием останков Хаджи-Мурата. Комиссия должна будет провести экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о захоронении останков.

Общественник призывает дагестанский народ проявить активность и не оставаться равнодушными в решении этого вопроса.

«Мне нет разницы, кто и как вернёт голову наиба, общественные организации, чиновники, родственники, неравнодушные, главное — предать голову наиба земле вместе с остальными останками. Время по-любому поставит все на свои места. Чтоб мы никогда не видели войн, а если есть испытания, чтоб прошли достойно и с поднятой головой», — заключает Чанкалаев.