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Провал возле теплотрассы требуют заделать новосибирцы
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Провал возле теплотрассы требуют заделать новосибирцы 

Все новости Новосибирской области 54 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Рядом с люком теплотрассы образовался провал рядом с домом по улице Римского-Корсакова, 22. Яма находится в стороне от тротуара, но в этом месте как раз пролегает пешеходная тропинка, протоптанная учащимися лицея информационных технологий, которые перебегают здесь дорогу.
— Мы опускали палку, чтобы измерить глубину, но до дна не достали. Я несколько раз обращалась по поводу этого провала в администрацию Ленинского района. С приходом весны заметила, что он еще больше расширился. Снова ходила в администрацию, в ответ — тишина. Звонила в Горводоканал, ответили, что это не к ним, — рассказывает жительница Новосибирска Наталья Б.
По ее словам, на днях в яму чуть не упала бездомная собака. Животные приходят сюда, чтобы погреться на теплотрассе, здесь же их подкармливают местные жители. «С началом таяния снега провал заполнится водой и может обвалиться. И счастье, если в этот момент рядом никого не окажется», — отметила Наталья.
Нашли яму — куда звонить?
С вопросом, к кому следует обращаться, увидев подобный провал, корреспондент VN.ru обратился в пресс-службу мэрии Новосибирска.
«При обнаружении ямы, открытого и неисправного люка необходимо оповестить единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051, которая, в свою очередь, доведет информацию в соответствующую ресурсоснабжающую организацию», — сообщили в ведомстве.
По нормативам, организация, осуществляющая эксплуатацию и обслуживание объекта, должна незамедлительно приступить к проведению мероприятий по устранению нарушений.
Причина — сломанная плита теплотрассы
Через несколько дней на месте предполагаемого провала действительно появились работники администрации Ленинского района, которые спилили деревья и огородили опасное место сигнальной лентой. А еще сутки спустя начались земляные работы.
В редакцию VN.ru пришел ответ из мэрии: «При обследовании тепловых сетей силами АО „СИБЭКО“ установлено, что провал расположен рядом с тепловой камерой ТК-419, утечек теплоносителя на выявлено, уставлено ограждение. Причиной является поломанная плита перекрытия лотка теплотрассы. Срок ликвидации и замены поломанной плиты перекрытия — до 26 марта 2018 года. Ликвидацию провалов на инженерных сетях города выполняет ресурососнабжающая организация, на балансе которой состоят данные сети».
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