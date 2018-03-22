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Недобросовестных производителей лекарств будут штрафовать
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Недобросовестных производителей лекарств будут штрафовать 

Доктис 54 минуты назад
С конца этого года фармпроизводителей будут штрафовать за недостоверную информацию о препарате. Минздрав России разработал поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Так, устанавливается штраф от 600 тысяч до 1 миллиона рублей за непредставление или несвоевременное представление, либо представление в неполном объеме или в искаженном виде сведений, предусмотренных законодательством РФ об обращении лекарственных средств. В случае представления в неполном объеме или в искаженном виде сведений, которые повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан, предусматривается штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей. Также устанавливается штраф за представление в неполном объеме или в искаженном виде информации при государственной регистрации или перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. Для юридических лиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты за весь период, в течение которого совершалось правонарушение. А на должностных лиц накладывается штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 декабря 2018 г.
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