Стихи Пастернака прозвучали на улице Сальвадора Альенде

В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» 16 марта открыла свои двери литературная гостиная на тему «И дольше века длится день», посвященная творчеству Бориса Пастернака

— Получатели социальных услуг отделения дневного пребывания узнали много интересного о жизни и творчестве поэта, — сообщил представитель центра соцобслуживания. — Гости также вслух прочитали любимые произведения. Присутствующие были зачарованы стихами, которые несут глубоко философский смысл.

Напомним, что центр соцобслуживания в районе Сокол расположен по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1. (жм)