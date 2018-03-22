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Стихи Пастернака прозвучали на улице Сальвадора Альенде
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Стихи Пастернака прозвучали на улице Сальвадора Альенде 

Управа района Сокол города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» 16 марта открыла свои двери литературная гостиная на тему «И дольше века длится день», посвященная творчеству Бориса Пастернака.
— Получатели социальных услуг отделения дневного пребывания узнали много интересного о жизни и творчестве поэта, — сообщил представитель центра соцобслуживания. — Гости также вслух прочитали любимые произведения. Присутствующие были зачарованы стихами, которые несут глубоко философский смысл.
Напомним, что центр соцобслуживания в районе Сокол расположен по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1. (жм)
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