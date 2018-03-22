Мособлдума установила штрафы за нарушение закона о квотировании рабочих мест

Мособлдума приняла закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение закона о квотировании рабочих мест. Соответствующее решение было принято в ходе заседания подмосковного парламента.

«Невыполнение работодателем установленной законодательством Московской области обязанности по выделению квотируемых рабочих мест определенным лицам

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.», — заявил представитель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев

Также устанавливаются штрафы для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В настоящее время в законе Московской области определены категории граждан, для трудоустройства которых устанавливается квотирование рабочих мест: инвалиды; дети в возрасте ‪от 14 до 18‬ лет; лица из числа детей-сирот; лица, освобожденные из мест лишения свободы; выпускники образовательных организаций для обучающихся с общественно опасным поведением, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода, в возрасте до 19 лет; выпускники профессиональных образовательных организаций в возрасте до 20 лет, ищущие работу впервые. Ранее штрафы были предусмотрены только за непредоставление квоты инвалидам.