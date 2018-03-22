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Газпром отменил отключение газа администрации губернатора
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Газпром отменил отключение газа администрации губернатора 

Калуга 24 57 минут назад
Фото: Калуга 24
Запланированные в Калуге на 22 марта внеплановые газоопасные работы были отменены. Соответственно, отменено было и отключение газа потребителям. Одним из этих потребителей, как ранее сообщалось, должна была стать администрация губернатора. Помимо этого газ планировалось отключить в домах №№1,1а,1б, 2, 2а,2б,3,3а,4,5,6,7,11 и 37 на Ипподромной улице, №2 на улице Анненки, ООО «Газпромнефть Калуга», в санаториях «Калуга-Бор» и «Сокол», а также в гостинице «Приокская». Как сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Калуга», ремонтные работы пришлось отменить из-за того, что отключение не было согласовано с потребителями.
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