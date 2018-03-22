Овес и глинтвейн: для диких зверей в России открывают «лесные столовые»

России дикие животные страдают от голода. Этой зимой снега выпало слишком много и найти пищу под сугробами не так просто. На помощь к лесным обитателям пришли люди. Чтобы прокормить зверей, продукты — овощи и зерно — завозят тоннами, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

К столу они ходят по звонку. Грохот животных не пугает. Они знают, что человек с пустыми ведрами в лес не ходит. Олени и лани с нетерпением ждут, когда для них «накроют поляну». «Сейчас в меню у нас овес. А так еще сено завозим, морковку. Силос тоже завозим — это все у нас они любят и уважают», — рассказал охотовед Владимир Кириллов

Зимой у рогатых аппетит звериный. Не меньше двух килограммов овса в день. Это их любимое лакомство. Тем более сейчас, когда подножный корм в дефиците. Обильные снегопады и морозы оставили лесных обитателей без еды. В глубоких сугробах трудно что-то найти. Потому у кормушек всегда аншлаг.

Коня на скаку остановит

Как спортсмены состязаются с животными } «Мы кормим два раза в день, потому что сильные морозы. Тяжело им в лесу добывать пищу, а здесь утром покормим и после обеда еще», — отметил Владимир Кириллов.

Ланям проворства не занимать. То и дело объедают благородных оленей. Но в лесу всегда так — кто успел, тот и съел. Ланей больше, у них в стаде много голодных детенышей. Вот и ведут себя как животные. Хотя манеры должны быть — их привезли под Калугу из Европы.

«Из Чехии около 200 голов ланей, и через два года из Венгрии еще 50 голов завезли», — рассказал главный охотовед озерного охотхозяйства Евгений Широков

Территория этого охотничьего хозяйства — как семь Парижей. «Лесных столовых» больше 10. Чтобы прокормить зверей, продукты сюда завозят тоннами. Ведь это единственное, что спасает животных от голодной смерти.

Не легче и тем, кто живет в вольерах. В Красноярске животных не только кормят, но и поят по спецменю. В морозы у них брачный период. Чтобы подсластить жизнь, а может, и добавить романтики, зоологи каждый день готовят для них особые угощения. Кому травяной чай, а кому чего покрепче. Лоси предпочитают глинтвейн. «Бизонам, зубрам даем теплое питье для того, чтобы они немножко получили удовольствие. Обезьянкам для их удовольствия готовим безалкогольный глинтвейн на основе сока фруктов», — рассказал сотрудник парка флоры и фауны «Роев Ручей» Олег Чипура.

Хищников спасать от голода не полагается. Считается, что они сами себя прокормят. Но это на воле. В питомниках им все же перепадает кусок. Лев Бонифаций следит за своим питанием. Его меню как раз нагуливает жирок в соседнем вольере.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM