ФНС будет вести реестр букмекерских контор, отнесённых к определённой категории риска 

Министерство финансов России предложило наделить Федеральную налоговую службу полномочиями по ведению перечня букмекерских контор и тотализаторов, деятельность которых отнесена к определённой категории риска. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на совершенствование нормативного правового регулирования осуществления лицензионного контроля за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Ранее лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах был включён в перечень видов госконтроля, осуществляемых с использованием риск-ориентированного подхода.