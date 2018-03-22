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ФНС будет вести реестр букмекерских контор, отнесённых к определённой категории риска
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ФНС будет вести реестр букмекерских контор, отнесённых к определённой категории риска 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Министерство финансов России предложило наделить Федеральную налоговую службу полномочиями по ведению перечня букмекерских контор и тотализаторов, деятельность которых отнесена к определённой категории риска. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на совершенствование нормативного правового регулирования осуществления лицензионного контроля за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Ранее лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах был включён в перечень видов госконтроля, осуществляемых с использованием риск-ориентированного подхода.
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