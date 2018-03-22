ФНС будет вести реестр букмекерских контор, отнесённых к определённой категории риска

Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на совершенствование нормативного правового регулирования осуществления лицензионного контроля за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

Ранее лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах был включён в перечень видов госконтроля, осуществляемых с использованием риск-ориентированного подхода.