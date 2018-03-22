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Кабмин разработал механизмы, которые расширят возможности женщин на рынке труда
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Кабмин разработал механизмы, которые расширят возможности женщин на рынке труда 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, реализация документа позволит создать условия для совмещения женщинами семейных обязанностей с карьерой и расширит их возможности на рынке труда. Об этом ТАСС рассказала в четверг вице— спикер Совета Федерации Галина Карелова.
"План мероприятий по реализации стратегии состоит из нескольких разделов, каждый из которых посвящен отдельному направлению. Мероприятия одного них нацелены на повышение конкурентоспособности женщин, помощь в приобретении ими новых квалификаций", — сказала Карелова.
"У нас пока женщины зарабатывают на 27% меньше мужчин, более 1,5 млн находится без работы. План предусматривает механизмы, которые позволят создать условия для совмещения женщинами семейных обязанностей с карьерой, расширят их возможности на рынке труда", — продолжила сенатор.
По ее словам, план предусматривает оказание помощи тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, в получении профессионального или дополнительного профобразования. Кроме того, основные пункты раздела направлены на вовлечение женщин в предпринимательскую, политическую и общественную деятельность, привлечение в высокотехнологичные отрасли, на профилактику и предупреждение насилия в отношении женщин, а также сокращение доли женщин, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.
По словам вице-спикера Совфеда, из четырех пунктов первого раздела три посвящены профилактике заболеваний женщин. «Особо выделена профилактика рака молочной железы — заболевания, которое занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин. Пока, к сожалению, 33% случаев заболевания обнаруживается на третьей-четвертой стадии. Поэтому предусмотрено не только повышение доступности системных медицинских профилактических обследований, но и информационные и просветительские кампании», — отметила Карелова.
Реализация стратегии в интересах женщин
Парламентарий уточнила, что принят план первого этапа реализации стратегии, который предусматривает разработку механизмов ее реализации и должен быть выполнен в этом году. «С 2019 года начнется второй этап, когда предложенные механизмы должны будут приведены в действие с помощь конкретных мер», — заключила Карелова.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что женщина не должна в современном обществе стоять перед выбором: семья либо карьера. По ее мнению, государство и общество обязаны предоставить женщине возможность совместить то и другое.
Национальная стратегия действий в интересах женщин была внесена в правительство в феврале прошлого года. Стратегия определяет направления госполитики в отношении женщин на среднесрочную перспективу до 2022 года.
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