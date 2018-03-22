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Нельма перестала быть ценной?
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Нельма перестала быть ценной? 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Говорят, что из-за роста численности в реках нельмы, эту рыбу исключат из перечня ценных. Так ли это?
В прошлом году учёные выявили рост численности этого вида рыбы в Северной Двине, протекающей в Архангельской области. Поскольку нельмы там стало слишком много, она постоянно попадает в сети. Даже один хвост, случайно оказавшийся у рыбаков, уже грозит уголовной ответственностью и лишением лицензии на ловлю рыбы. В связи с этим становится актуальным вопрос об исключении данного вида из Красной книги.
Нынешним летом учёные будут исследовать популяцию нельмы в р. Печоре, протекающей по территории наших соседей — Ненецкого автономного округа. Но в Коми обитает другая пресноводная разновидность нельмы. Этот вид остаётся редким, и его нельзя исключать из Красной книги, считают учёные Института биологии КНЦ УрО РАН. Инициированные в Архангельской области и НАО исследования касаются, скорее всего, полупроходной формы данного вида, обитающей в речных дельтах. В частности, нельма в дельте Печоры нагуливается в слегка солоноватых водах и отличается от нельмы пресноводной.
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