Нельма перестала быть ценной?

Говорят, что из-за роста численности в реках нельмы, эту рыбу исключат из перечня ценных. Так ли это?

В прошлом году учёные выявили рост численности этого вида рыбы в Северной Двине, протекающей в Архангельской области . Поскольку нельмы там стало слишком много, она постоянно попадает в сети. Даже один хвост, случайно оказавшийся у рыбаков, уже грозит уголовной ответственностью и лишением лицензии на ловлю рыбы. В связи с этим становится актуальным вопрос об исключении данного вида из Красной книги.