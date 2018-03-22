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«При использовании счета регоператора собственникам можно и не принимать решение по капремонту»
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«При использовании счета регоператора собственникам можно и не принимать решение по капремонту» 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Сейчас более чем в 2050 домах собственники приняли решение самостоятельно. К сожалению, в остальных региональные власти за них приняли наши предложения. В прошлом году из шести сотен домов решение приняли примерно в половине. Сейчас этот процент растет. Может быть, нам повезло, что эти собственники более активны.
Да, есть предложения: может быть, не стоит вообще обязывать собственников принимать решение. Но есть два способа формирования фонда капитального ремонта: на счете регионального оператора и на специальном счете. Во втором случае, полагаю, собственники все-таки должны сами решать. У них есть наши планы по ремонту, но они могут провести его и раньше срока. А если деньги накапливаются на счете регионального оператора, действительно, можно обойтись без дополнительных собраний. Наш общественный совет при фонде направил в министерство строительства предложение упразднить эту процедуру. Единственный момент — уполномоченный собственник: он, на мой взгляд, должен принимать участие в жизни дома, принимать работы по капремонту.
Я бы не сказала, что это большая проблема — отсутствие решений собственников. Органы местного самоуправления, выступая от имени жильцов, серьезно контролируют процесс ремонта и приемку работ. К тому же, их выполняют качественные подрядчики. И все же, на мой взгляд, собственники должны быть активны, участвовать в судьбе своего дома».
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