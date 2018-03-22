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Затраты на списание просроченных продуктов входят в налоговую базу
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Затраты на списание просроченных продуктов входят в налоговую базу 

Время бухгалтера 59 минут назад
Траты на утилизацию просроченных продуктов питания входят в налоговую базу как необходимые для деловой деятельности. Следуя Закону о защите прав потребителей, испортившиеся продукты нужно уничтожать или утилизировать. Таким образом, расходы на это действие необходимы для ведения бизнеса, и их включают в налоговую базу. При этом такие траты должны соответствовать критериям из п. 1 ст. 252 НК РФ.
Что касается восстановления НДС в случае, если имущество выбыло по причине, которая не относится к реализации, финансисты ссылаются на п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014.
В этом пункте сказано, что если товары были списаны из-за событий, которые не зависят от плательщика, то эту операцию можно не учитывать, когда формируется объект налогообложения. Об этом говорится в п. 1 ст. 146 НК РФ.
Однако сам плательщик должен зафиксировать факт списания и то, что имущество именно списали, а не передали кому-то еще. Если же имущество списали, но не доказано, что это произошло из-за не зависящих от налогоплательщика событий, то налог должен быть исчислен по правилам из п. 2 ст. 154 НК РФ для случаев безвозмездной реализации.
ПИСЬМО Минфина РФ от 15.03.2018 03-03-06/1/15834
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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