Затраты на списание просроченных продуктов входят в налоговую базу

Траты на утилизацию просроченных продуктов питания входят в налоговую базу как необходимые для деловой деятельности. Следуя Закону о защите прав потребителей, испортившиеся продукты нужно уничтожать или утилизировать. Таким образом, расходы на это действие необходимы для ведения бизнеса, и их включают в налоговую базу. При этом такие траты должны соответствовать критериям из п. 1 ст. 252 НК РФ

Что касается восстановления НДС в случае, если имущество выбыло по причине, которая не относится к реализации, финансисты ссылаются на п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014.

В этом пункте сказано, что если товары были списаны из-за событий, которые не зависят от плательщика, то эту операцию можно не учитывать, когда формируется объект налогообложения. Об этом говорится в п. 1 ст. 146 НК РФ.

Однако сам плательщик должен зафиксировать факт списания и то, что имущество именно списали, а не передали кому-то еще. Если же имущество списали, но не доказано, что это произошло из-за не зависящих от налогоплательщика событий, то налог должен быть исчислен по правилам из п. 2 ст. 154 НК РФ для случаев безвозмездной реализации.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»