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Эксперты из Франции рассказали воронежским студентам о принципах правильной вентиляции домов
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Эксперты из Франции рассказали воронежским студентам о принципах правильной вентиляции домов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Учащихся опорного вуза познакомили с новейшими технологиями данной сферы. Эксперты из Франции рассказали воронежским студентам, как правильно организовать вентиляцию помещений. В среду, 21 марта, в конференц-зале бизнес-инкубатора ВГТУ состоялся семинар на тему «Вентиляция жилых и общественных зданий», который провели представители международной компании Aldes (Франция) Марк Мотта и Анастасия Бегали. На открытую лекцию и практические занятия пришли студенты 2, 3 и 4 курсов, которые планируют стать специалистами в этой сфере. Марк Мотта — руководитель прямых экспортных продаж Aldes в России, странах СНГ и Восточной Европе. Он занимается развитием партнерской сети. Марк Мотта подробно рассказал о компании Aldes — европейском лидере на рынке вентиляции жилого сектора. Деятельность компании заключается в разработке, производстве и продвижении на рынок инновационных высококачественных интегрированных решений для поддержания комфорта в жилых и общественных помещениях. Студентам был показан видеоролик «Aldes. Чистый воздух»о призвании и гуманитарных ценностях компании, ее достижениях за 93 года существования, участии в строительных проектах по всему миру и о производимой продукции, которая отвечает потребностям человека в комфортном микроклимате, экономии бюджета и заботе о здоровье. Aldes имеет 17 филиалов во Франции и по всему миру, 4 завода в Европе, заводы в Китае, ОАЭ, Канаде и США, осуществляет экспортные поставки в более чем60 стран. На экране была продемонстрирована продукция компании:вытяжные вентиляторы, авторегулируемые и гигрорегулируемыесистемы механической вентиляции, приточно-вытяжные системы механической вентиляции с рекуперацией тепла. Несколько образцов изделий специалист из Франции принес с собой на лекцию. Рассказывая о принципах их работы, он пустил изделия по рядам. Студенты смоглидетально рассмотреть приборы и задать появившиеся вопросы. Интерес к компании также подогревали печатные издания, которые были представлены на семинаре: каталог «Вентиляционные решения для жилых зданий и объектов» и разнообразные тематические буклеты. Особый интерес вызвала практическая часть семинара. Участникам было предложено провести расчеты минимального воздухообмена в жилых помещениях и грамотно подобрать оконные приточные клапаны и вытяжные устройства, производимыекомпаниейAldes. Наши студенты успешно справились с заданием. На правах рекламы
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