Жительницу Самарской области оштрафовали за оскорбление в Viber

По данным пресс-службы областной прокуратуры, ранее женщина создала в мессенджере чат, где родители школьников должны были решать организационные вопросы класса. Однако, одной из мам пришлась не по нраву идея инициативной родительницы. Женщина высказала свое недовольство, после чего в группе завязалась словесная перепалка.

В результате, создатель чата позволила себе нецензурное высказывание в адрес недовольной собеседницы. Недолго думая, женщина обратилась с жалобой в правоохранительные органы . Заявление было перенаправлено в городскую прокуратуру

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и выписал ей штраф на 1000 рублей.