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Жительницу Самарской области оштрафовали за оскорбление в Viber
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Жительницу Самарской области оштрафовали за оскорбление в Viber 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы областной прокуратуры, ранее женщина создала в мессенджере чат, где родители школьников должны были решать организационные вопросы класса. Однако, одной из мам пришлась не по нраву идея инициативной родительницы. Женщина высказала свое недовольство, после чего в группе завязалась словесная перепалка.
В результате, создатель чата позволила себе нецензурное высказывание в адрес недовольной собеседницы. Недолго думая, женщина обратилась с жалобой в правоохранительные органы. Заявление было перенаправлено в городскую прокуратуру.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и выписал ей штраф на 1000 рублей.
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