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Когда построят вокзал в Сосногорске?
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Когда построят вокзал в Сосногорске? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Когда построят новый вокзал?
14 марта пройдёт закладка первого камня нового железнодорожного вокзала в Сосногорске. Планируется, что возведение нового вокзала займёт три года. По проекту он останется одноэтажным, но будет современным и комфортным, сможет вместить до 50 пассажиров одновременно, сообщили в РЖД. В здании вокзала можно будет оформить проездные документы, воспользоваться услугами камеры хранения, буфета, комнаты отдыха для пассажиров с детьми. Старое здание вокзала скоро снесут. В строении, которое не так давно отметило 70-летний юбилей, нет даже туалета. Поэтому на время строительства нового вокзала для пассажиров откроют временное модульное здание со всеми коммуникациями.
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