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В КП-6 УФСИН России по Адыгее возобновил работу швейный цех
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В КП-6 УФСИН России по Адыгее возобновил работу швейный цех 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Производственный участок по выпуску швейных изделий был создан в колонии в 2009 году, но его работа была временно приостановлена в связи с реорганизацией исправительной колонии общего режима, которая в июне 2017 года была перепрофилирована в колонию-поселение.
«Учреждение специализируется на выпуске спецодежды для осужденных и форменного обмундирования для сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также оказании услуг сторонним организациям по изготовлению швейной продукции», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее.
В настоящее время на швейном участке трудоустроены десять человек, имеющих соответствующую квалификацию. Для обеспечения стабильной работы швейного цеха и увеличения числа трудоустроенных осужденных, на базе филиала ПУ-199 ФСИН России с 1 февраля 2018 года организовано обучение осужденных по основным профессиям швейного производства.
На 2018 год уже заключено два внутрисистемных контракта по пошиву постельного белья и одежды для осужденных, на общую сумму: 1,6 млн руб.. В дальнейшем предусмотрено расширение ассортимента выпускаемых изделий и увеличение объемов производства. Достигнута договоренность с коммерческими организациями на пошив мешков полипропиленовых и швейных изделий из готового кроя, что позволит дополнительно трудоустроить не менее семидесяти осужденных.
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