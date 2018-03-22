В КП-6 УФСИН России по Адыгее возобновил работу швейный цех

Производственный участок по выпуску швейных изделий был создан в колонии в 2009 году, но его работа была временно приостановлена в связи с реорганизацией исправительной колонии общего режима , которая в июне 2017 года была перепрофилирована в колонию-поселение.

«Учреждение специализируется на выпуске спецодежды для осужденных и форменного обмундирования для сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также оказании услуг сторонним организациям по изготовлению швейной продукции», рассказали в пресс-службе УФСИН по Адыгее

В настоящее время на швейном участке трудоустроены десять человек, имеющих соответствующую квалификацию. Для обеспечения стабильной работы швейного цеха и увеличения числа трудоустроенных осужденных, на базе филиала ПУ-199 ФСИН России с 1 февраля 2018 года организовано обучение осужденных по основным профессиям швейного производства.

На 2018 год уже заключено два внутрисистемных контракта по пошиву постельного белья и одежды для осужденных, на общую сумму: 1,6 млн руб.. В дальнейшем предусмотрено расширение ассортимента выпускаемых изделий и увеличение объемов производства. Достигнута договоренность с коммерческими организациями на пошив мешков полипропиленовых и швейных изделий из готового кроя, что позволит дополнительно трудоустроить не менее семидесяти осужденных.