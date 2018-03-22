Зампредседателя ПК ВСНП выразил надежду на укрепление обменов и сотрудничества между законодательными органами Китая и Беларуси

Пекин, 22 марта / Синьхуа / — Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ Алекен Еминбахэ сегодня в Пекине принял участие в открытии семинара для парламентариев Беларуси

В своем выступлении на мероприятии он выразил надежду, что законодательные органы двух стран укрепят обмены и сотрудничество в различных сферах для того, чтобы обогатить содержание двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, основанных на взаимном доверии, сотрудничестве и обоюдном выигрыше. -0-