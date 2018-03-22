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Панов поддержал смену зонирования Копосовской дубравы
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Панов поддержал смену зонирования Копосовской дубравы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полный пакет документов в городскую мэрию «Комитет защиты волжской поймы» о возвращении территории рекреационного статуса подал еще в прошлом году. Областное правительство активистов поддержало: Глеб Никитин высказался против застройки в «зеленой зоне».
Главу Нижнего Новгорода Владимира Панова попросили назначить слушания по зеркальной смене зонирования на конец апреля. Градоначальник пообещал поставить и свою подпись в документе, на основании которого пройдут слушания.
«ФедералПресс» напоминает, что государственный памятник природы представляет массив естественного широколиственного леса у п. Копосово в Сормовском районе. Своими юго-западными границами дубрава примыкает к частным усадьбам поселка, а с северо-востока ограничена р. Черной (правый приток Волги). Дубрава занимает притеррасную и частично центральную пойму Волги.
В 2015 году правительство Нижегородской области внесло измененя в генеральный план города и сделало территорию волжской поймы в Сормовском районе зоной жилищного строительства.
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