Бюджет Карелии, стал дефицитным

Как сообщает журналист портала «Карельские Вести» из зала заседаний, состоялась встреча Законодательного собрания Карелии , где обсуждалось изменения бюджета на 2018,2019 и 2020 годы. Было принято несколько изменений в законе Республики.

Так бюджет Карелии очень быстро стал дефицитным, а сумма дефицита составила 159,9 млн р. на 2018 год.

В 2018 году, будут увеличены на 4% расходы на дороги. Так же увеличили бюджет для образования, безопасность нации, в сфере культуры и социальной политики. А вот строка по ЖКХ выросла аж на 1.2 млрд руб. На это повлияло плановое расселение аварийных жилищ и их снос.

Так же глава Республики, заверил, что президент РФ, разрешил дополнительные выплаты региону в 2019-2020 годах.