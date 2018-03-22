Разглядеть «кота в мешке». Как покупать через интернет без ошибок

Что в виртуальной корзинке?

Отношения между продавцом и покупателем по договору купли-продажи товаров, приобретенных дистанционно, регулируют Гражданский кодекс Российской Федерации , закон «О защите прав потребителей», а также правила продажи товаров дистанционным способом, разработанные правительством нашей страны. В них четко определено, что такие товары, предлагаемые продавцом «на расстоянии», можно увидеть в каталогах, проспектах, буклетах, на фотоснимках, или познакомиться с товарами или их образцами другими способами, но без возможности подержать в руках до заключения договора купли-продажи.

«Увидела на одном сайте симпатичное и недорогое платье, хотелось бы купить, но не могу найти информацию о составе ткани, боюсь аллергической реакции. Разве продавец не должен эти сведения прописывать?» — спрашивает читательница Вера Рассказа из Ханты-Мансийска

Каждый потребитель, перед тем, как нажать кнопку «купить» товар, лежащий в виртуальной «корзине», должен видеть информацию об основных потребительских свойствах товара, знать адрес продавца и место изготовления товара, полное фирменное наименование продавца, цену, условия приобретения товара и его доставки, срок службы и годности, гарантии на товар, сведения о порядке его оплаты, а также о сроках, в течение которых действует предложение о заключении договора (п. 2 ст. 26.1 Закона, п. 9 Правил).

«Курьер, доставивший мне купленные «по интернету» наушники, заверил меня, что в случае, если товар не подойдет, я смогу его вернуть. Наушники мне не подошли, а по указанному на сайте телефону мне сказали, что распакованный товар они обратно не принимают. Кто прав?» — спрашивает нефтеюганка Ирина Родионова

В момент доставки товара продавец обязан письменно довести до сведения покупателя подробности о потребительских свойствах товара, порядке и сроках возврата купленного в случае необходимости (п. 9 Правил). Если информацию о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не предоставляли в письменной форме, покупатель вправе отказаться от покупки в течение 3 месяцев с момента передачи товара, ссылаясь на п. 4 ст. 26.1 Закона, п. 21 Правил.

Купленный товар можно без проблем вернуть, но только в том случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также есть документ, подтверждающий факт и условия покупки именно этого товара. Но даже если вы потеряли чек, к примеру, вы можете сослаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.

«При покупке набора кастрюль я, естественно, оплатила их доставку почтой. После первого же использования обнаружила небольшой брак и решила вернуть товар. Но меня предупредили, что вернут не всю сумму, а снова вычтут за доставку. Это законно?» — задает вопрос жительница Пыть-Яха Марианна Гусева.

В случае вашего отказа от товара продавец должен возвратить вам сумму, уплаченную в соответствии с договором, но, поскольку товар доставляли два раза, а была оплачена только одна пересылка, то вы получите обратно сумму за вычетом расходов продавца на обратную доставку возращенного товара, и не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем соответствующего требования (п. 4 ст. 26.1 Закона, п. 21 Правил).

Мы так не договаривались!

«Заказала юбку с шикарным кожаным ремешком, пометки, что ремень не входит в комплект, в описании не было (специально проверила на сайте), но все-таки товар прислали без ремешка, могу ли я теперь его потребовать?» — интересуется сургутянка Тамара Дилямова.

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору и ранее предоставленной информации (в технической документации, на этикетках и тому подобном). Если товар передается с нарушением условий договора, касающихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары или упаковки товара, покупатель может и должен не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях (п. 27 Правил).

Даже в случае, если покупатель обнаружил недостатки товара, который не имеет четких гарантийных сроков или сроки годности не установлены, то он вправе предъявить претензии к продавцу в разумный срок, но в пределах 2 лет со дня передачи его покупателю, если более длительные сроки не установлены законами или договором (п. 27 Правил).

«Понимаю, что пересылка хрупких вещей — дело рискованное, так мне пришла фарфоровая чашка с трещиной. Что я могу теперь сделать?» — спрашивает Гузель Рамизова из Ханты-Мансийска.

Если же вам продали товар ненадлежащего качества, п. 28 Правил разрешает вам несколько вариантов дальнейших действий: 1) потребовать безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление самим покупателем или третьим лицом. Срок устранения недостатков товара определяется в соответствии со ст. 20 Закона; 2) попросить о соразмерном уменьшении покупной цены. Срок удовлетворения данного требования потребителя установлен ст. 22 Закона; 3) ожидать замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Вместо того, чтобы добиваться устранения выявленных недостатков, покупатель также вправе отказаться от исполнения договора и просто потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет покупатель должен возвратить товар с недостатками в 10-дневный срок со дня предъявления соответствующего требования (п. 29 Правил, ст. 22 Закона).

При этом потребитель может потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему из-за продажи товара ненадлежащего качества (ст. 18 Закона).

Продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность, предусмотренную пунктами 1-4 ст. 18 Закона, как и за недостатки, возникшие после его передачи потребителю.

Конечная инстанция

Если продавец отказывается удовлетворить требования потребителя, возникший между ними спор может быть разрешен исключительно в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11 ГК РФ и п. 1 ст. 17 Закона, защита нарушенных прав потребителей — на плечах суда.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту заключения или исполнения договора.

К тому же, в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона, при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. А статья 15 Закона дает потребителю право требовать компенсации морального вреда, размер которой определяет суд, вне зависимости от величины возмещения имущественного вреда.

Материал подготовлен при содействии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ХМАО-Югры»