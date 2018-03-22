Дизайн-выходные в Перми 

24 и 25 марта в Digital port, Решетниковский спуск, 1, пройдет XXIV съезд российского дизайн-сообщества.
Дизайн-выходные — образовательная миссия российского дизайн-сообщества. Формат: двухдневная конференция в выходные дни в одном из городов России. Проект построен на открытом и добровольном обмене знаниями, спикеры открыто и честно говорят о своих успехах и неудачах. " Мы хотим сделать дизайн в России лучше и главным образом, мы хотим повысить уровень дизайна в регионах. Для этого мы привлекаем к мероприятию лучших российских профессионалов и экспертов", — отмечают организаторы мероприятия. Приглашенные специалисты, среди которых Иван Васильев (Альфа-Банк), Дмитрий Провоторов (Мануфактура), Александра Ермоленко (Рамблер), расскажут о дизайне цифровых продуктов, помогут составить план развития, поделятся секретами по набору дизайн-команды и преодолению конфликтов между дизайнером и менеджером и не только. Дизайн-выходные — принципиально некоммерческий проект. Никаких входных билетов и никаких гонораров лекторам. Зарегистрироваться и посмотреть программу мероприятия можно на сайте.