Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах

Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится применять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг. 25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своими впечатлениями с журналистами.

Девушка стала легальной путаной в штате Невада , где покупка секса не является преступлением. Лана уверена, что такой бизнес безопасен и экономически выгоден. Она зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц — без малого два миллиона рублей.

Секс-работница предпочитает постоянных клиентов. И у нее их очень много. Она встречается примерно с 40 парнями в возрасте от 35 до 60 лет. Благодарные «покупатели» не только с удовольствием платят, но и одаривают даму одеждой, украшениями, оплачивают аренду, питание и эксплуатацию автомобиля.

Единственная проблема новоявленной путаны — негативное отношение родственников и знакомых к деятельности Уэст. «Мой папа не разговаривает со мной, а моя сестра отправляет мне гневные сообщение на Facebook», — призналась Лана изданию Daily Star.