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Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах
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Проститутка-продавец рассказала о феноменальных доходах 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Бывший специалист по продажам и маркетингу Лана Уэст учится применять свои знания основ экономики и товарного продвижения на рынке секс-услуг. 25-летняя американка осваивает профессию проститутки и делится своими впечатлениями с журналистами.
Девушка стала легальной путаной в штате Невада, где покупка секса не является преступлением. Лана уверена, что такой бизнес безопасен и экономически выгоден. Она зарабатывает около 30 тысяч долларов в месяц — без малого два миллиона рублей.
Секс-работница предпочитает постоянных клиентов. И у нее их очень много. Она встречается примерно с 40 парнями в возрасте от 35 до 60 лет. Благодарные «покупатели» не только с удовольствием платят, но и одаривают даму одеждой, украшениями, оплачивают аренду, питание и эксплуатацию автомобиля.
Единственная проблема новоявленной путаны — негативное отношение родственников и знакомых к деятельности Уэст. «Мой папа не разговаривает со мной, а моя сестра отправляет мне гневные сообщение на Facebook», — призналась Лана изданию Daily Star.
Добавим, что проституция легализована во многих странах мира. Например, в Дании эта профессия не запрещена в качестве второй работы, а в Бразилии, не смотря на чрезвычайное распространение ВИЧ-инфекции, найти спутницу на ночь очень легко и абсолютно законно. В Боливии организованные секс-работницы даже устраивают забастовки требуя защиты своих прав и свобод. Бельгия стала одной из первых стран, где к проституции и борделям стали относиться, как к любой другой общественно одобряемой работе.
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