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Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин об изменениях в Устав города
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Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин об изменениях в Устав города 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
На заседании городской Думы председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин объявил о вступлении в силу изменений в Устав города, принятых на февральском заседании городской Думы и официально опубликованных 21 марта в газете «День города» и на сайте городской Думы.
Как сообщил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 9 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода» зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции по Нижегородской области 16 марта 2018 года и 21 марта опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» и размещено на сайте городской Думы.
Таким образом, решение вступило в силу.
Дмитрий Барыкин назвал основные изменения, внесенные в Устав города:
— В соответствии с изменениями уточнены вопросы компетенции и процедур деятельности городской Думы, председателя городской Думы, главы города, администрации города, порядка принятия и опубликования правовых актов.
— Заседание городской Думы города Нижнего Новгорода правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленной Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода.
— Правовые акты городской Думы как нормативные, так и ненормативные, принимаются большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода (за исключение принятия Устава города, решения о самороспуске Думы, удаления главы города в отставку, преодоления право вето главы города).
— Глава города Нижнего Новгорода имеет право отклонить нормативный правовой акт городской Думы города Нижнего Новгорода и в течение 10 дней возвратить нормативный правовой акт в городскую Думу города Нижнего Новгорода с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава города Нижнего Новгорода отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается городской Думой города Нижнего Новгорода. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, он подлежит подписанию главой города Нижнего Новгорода в течение семи дней и обнародованию.
Опубликование муниципальных правовых актов будет осуществляться в газете «День города. Нижний Новгород» — это официальное опубликование.
Дополнительно правовые акты будут размещаться на сайтах городской Думы и администрации города.
Для разработки проекта Устава города Нижнего Новгорода, проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода решением городской Думы города Нижнего Новгорода создается комиссия, состоящая из 11 членов: глава города Нижнего Новгорода, пять представителей городской Думы города Нижнего Новгорода и пять представителей администрации города Нижнего Новгорода. Председателем комиссии является глава города.
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