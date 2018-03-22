Резидент «Жигулевской долины» обеспечит мониторинг экологии в Красноярском крае 

Такая договоренность была достигнута по результатам встречи врио губернатора Красноярского края Александра Усса с вице-президентом Консорциума «Интегра-С» Андреем Бураковым. Компания является резидентом «Жигулевской долины» и занимается разработкой интеллектуальных интегрированных систем безопасности и управления объектами.
На встрече был представлен комплексный проект «Безопасный город», предлагаемый к внедрению в Красноярском крае.
"После приезда к нам президента России было дано поручение сделать Красноярск своеобразной моделью, по которой будет идти экологическое оздоровление городов такого уровня. Через два-три года мы должны выйти на радикальный результат, который сможем предъявить населению. Поэтому выход на абсолютно новый уровень в сфере экологии с точки зрения мониторинга и принятия решений обязательно нужно сделать", — прокомментировал Александр Усс.