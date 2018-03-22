В Коптеве покрасят детские площадки и приведут в порядок фасады домов после зимы

Мероприятия, которые будут проводиться в рамках благоустройства территории после прошедшего зимнего сезона, обсуждались в управе района Коптево накануне в рамках традиционной встречи руководства с населением.

— После долгой зимы запланирован ряд мероприятий, которые будут осуществляться силами ГБУ «Жилищник района Коптево»: ремонт асфальтобетонного покрытия, покраска цоколей зданий и фасадов домов, промывка фасадов домов; также будут отремонтированы все входные группы, — уточнил и.о. директора «Жилищника» Николай Катанов.

По его словам, после обильных снегопадов коммунальщикам предстоит восстановить газоны. В районе, где это требуется, также произведут ремонт газонных ограждений, кроме того, покрасят все детские площадки и малые архитектурные формы. (жм)