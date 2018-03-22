Участковый пункт полиции открылся в центре Вологды после ремонта

Пункт № 25 располагается рядом с городским рынком на Батюшкова, 3а. Сотрудники участка взяли под контроль территорию центра города: Соборную горку, часть улиц Мира, Батюшкова и Сергея Орлова , проспект Победы, Торговую площадь.

Здесь, кроме участкового уполномоченного, на постоянной основе будут работать патрульно-постовая служба, уголовный розыск, отдел по исполнению административного законодательства.

«Участковый пункт в центральной части необходим для Вологды . Именно сюда приходит основная масса туристов. И если возникают вопросы и проблемы, мы готовы принимать их здесь же, в центральной части. И нашим гостям, как и нашим гражданам уже нет необходимости ехать в отделы полиции, которые находятся на значительном удалении от центра города», — прокомментировал начальник УМВД Росси по г. Вологде Дмитрий Дугинов.

Вместе с полицейским охрану общественного порядка на этот территории будут контролировать и дружинники с волонтерами, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Участковый пункт, открылся после ремонта. Теперь он будет работать по такому же графику, как и остальные УУП — понедельник, среда пятница, суббота с 18 до 20 часов.