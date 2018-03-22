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Дагестанские приставы опубликовали список жилых домов, которые ждет снос
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Дагестанские приставы опубликовали список жилых домов, которые ждет снос 

«Это Кавказ» 1 час назад
На официальной странице службы судебных приставов Дагестана в Instagram появилась информация о многоэтажных домах в Махачкале, которые снесут по решению суда из-за того, что разрешения на их строительство были получены незаконно.
В видеоролике на странице ведомства показаны шесть домов, которые подлежат сносу по решению суда. Основная их часть находится на проспекте Акушинского: улица Вагонная, 1-я линия; садовое товарищество «Дачное», участок № 57; садовое товарищество ОПХ ДАГНИИСХ, участок № 782Б; садовое товарищество «Наука», участок № 1153. Также указаны еще два адреса: улица Нефтеперегонная, 6Б и улица Гаджиева, 73А.
«Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан обращает ваше внимание — чтобы избежать негативных последствий при приобретении в собственность, объект строительства стоит проверить его на наличие судебного решения о сносе», — сообщается на сайте ведомства.
Там же отмечается, что на официальной странице приставов будут опубликованы материалы только об объектах незаконного строительства, в которых не рекомендуется приобретать квартиры.
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