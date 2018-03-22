Рост зарплат и качества жизни: для Челябинской области сделали черновой план развития до 2035 года 

В стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года сделана ставка на промышленность и повышение привлекательности региона для проживания. Черновой вариант документа, который сейчас разрабатывает минэкономразвития, рассмотрели 22 марта в Законодательном собрании.
— При разработке стратегии мы изучили опыт соседних регионов — Оренбургской, Свердловской областей, Башкирии. Оказалось, что Челябинск отстаёт от них по многим показателям. С прошлого года отмечается увеличение потока уезжающих из Челябинской области. Если ситуация будет развиваться так и дальше, то регион превратится в полигон для размещения промышленных предприятий, — объяснила важность документа первый замминистра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва.
Разработчики подготовили три варианта сценария — инерционный, при котором Челябинская область теряет позиции в рейтингах, базовый и целевой, предполагающий высокий уровень развития.
Повышать привлекательность региона чиновники намерены по трём основным направлениям — увеличение рабочих мест и зарплат, качественное оказание медпомощи и получение хорошего образования с последующим трудоустройством.
— К 2035 году доходы южноуральцев должны вырасти в два раза, продолжительность жизни увеличиться до 76,5 лет, а прирост населения остаться на уровне 2018 года, — подчеркнула Наталья Лугачёва.
У депутатов комитета по социальной политике Заксобрания документ вызвал много вопросов. В первую очередь их заинтересовала тема наполнения бюджета для решения амбициозных задач, заявленных в стратегии развития. Оказалось, что ставка делается на промышленный сектор экономики.
— Невозможно заставить негосударственные предприятия перевооружаться и выдавать больший объём продукции. Да и про решение экологических вопросов в стратегии ничего не сказано, — засомневались депутаты.
Заместитель председателя Законодательного собрания Александр Журавлёв подчеркнул, что презентован только черновик стратегии.
— Документ будет дорабатываться. Когда он только создавался, оказалось, что к работе не привлекались профильные министерства. Сейчас мы попросили их подключиться к проекту, — прокомментировал вице-спикер ЗСО.
Первоначальный вариант стратегии социально-экономического развития Челябинской области занимает 148 печатных листов. После доработок документ должен пройти общественную экспертизу.
— Нужно создать большой документ для специалистов и сделать «народный» вариант, который был бы понятен каждому жителю области, — предложил Александр Журавлёв.
Постановление о разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года губернатор Борис Дубровский подписал 6 марта прошлого года. Сейчас в Челябинской области действует стратегия развития региона до 2020 года, принятая в 2014-м с его приходом к власти.