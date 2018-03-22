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Ведущие издания России отказываются освещать работу парламента
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Ведущие издания России отказываются освещать работу парламента 

Авторадио 1 час назад
Ведущие издания России отказываются освещать работу парламента из-за решения комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонила Слуцкого, обвиненного в домогательствах к журналисткам. Бойкот объявили РБК, «Лента.ру», «Коммерсант», «Дождь», RTVI, «Эхо Москвы» и «Знак». Думская комиссия по этике накануне заслушала в рамках обсуждения «дела о домогательствах» главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого обвинивших его в этом журналисток «Дождя» и «Русская служба Би-би-си». Комиссия не нашла нарушений в поведении депутата. Сам Слуцкий ранее в соцсетях заявил, что «попытки сделать из него русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию». Однако, 8 марта, он в фейсбуке извинился перед женщинами, которых когда-либо обидел, и сказал, что произошло это не по злому умыслу.
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