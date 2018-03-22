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СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%
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СМИ: в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15% 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
После выборов президента России на одном из совещаний правительства обсуждали повышение НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и человека, знающего о повестке совещания от его участников.
Отмечается, что один из чиновников сказал, что решение еще не принято, а другой заявил, что «консенсус достигнут».
"В правительстве обсуждаются разные меры, но все они пока только предложения, решения будут приняты позже", — заявила пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.
По словам источников, Минфин предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников, а также понизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до 22% для всей экономики. Сообщается, что эта идея пока не одобрена.
Кроме того, источники рассказали о предложении министерства заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей и пересмотреть пособия, объединив выплаты в единое пособие.
По данным издания, в правительстве обсуждали возможность введения торгового сбора с оборота, а также отмены льготной ставки НДС в 10%, распространяющейся на продовольствие, товары для детей и лекарства.
Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ доходов физических лиц от реализации бытовой макулатуры.
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