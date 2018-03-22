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Дворкович прокомментировал сообщения СМИ о возможном повышении НДФЛ
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Дворкович прокомментировал сообщения СМИ о возможном повышении НДФЛ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дворкович о якобы обсуждении в правительстве повышения НДФЛ до 15%: не читайте советских газет
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