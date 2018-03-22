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Россельхознадзор ограничил ввоз птицы и яиц из нидерландской провинции Оверэйссел
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Россельхознадзор ограничил ввоз птицы и яиц из нидерландской провинции Оверэйссел 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: tvtomsk.ru
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки птицы и яиц из нидерландской провинции Оверэйссел, сообщает пресс-служба ведомства.
Поясняется, что ограничения вводятся в связи с регистрацией на данной территории очага высокопатогенного гриппа птиц. По данным Международного эпизоотического бюро, в связи с заболеванием пало 150 птиц, убито — 100, утилизировано — 28 тыс. 636, при этом число восприимчивых к заболеванию птиц — 28 тыс. 886. К настоящему времени источник инфекции неизвестен и изучается, веден повышенный ветеринарный контроль.
«В этой связи Россельхознадзором принято решение ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию живой птицы и инкубационного яйца из провинции Оверэйссел (Нидерланды), а также на транзит живой птицы, происходящей из указанной провинции, по территории России», — говорится в сообщении.
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 Ещё 2 источника 
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