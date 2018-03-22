Россельхознадзор ограничил ввоз птицы и яиц из нидерландской провинции Оверэйссел

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки птицы и яиц из нидерландской провинции Оверэйссел, сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что ограничения вводятся в связи с регистрацией на данной территории очага высокопатогенного гриппа птиц. По данным Международного эпизоотического бюро, в связи с заболеванием пало 150 птиц, убито — 100, утилизировано — 28 тыс. 636, при этом число восприимчивых к заболеванию птиц — 28 тыс. 886. К настоящему времени источник инфекции неизвестен и изучается, веден повышенный ветеринарный контроль.